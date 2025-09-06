La Vuelta salta al escenario politico internacional por las protestas propalestinas

Así lo corroboran las últimas declaraciones del propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en apoyo a la formación ciclista, o la contraria del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, partidario de la expulsión. Entre tanto, el Gobierno de Asturias instó al equipo Israel Premier Tech a abandonar la Vuelta.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, fue tajante: "No podemos permanecer impasibles ante la masacre de Gaza".

Benjamín Netanyahu salió a escena el pasado viernes para felicitar al equipo "por no ceder ante el odio" en La Vuelta a España, donde ha habido protestas contra la participación de la formación israelí en esa carrera ciclista.

"Gran trabajo de Sylvan Adams y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!", dijo en su cuenta en X el primer ministro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de La Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".

Este pasado miércoles, por motivos de seguridad, la protesta protagonizada ese día obligó incluso a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

El propietario del equipo, Sylvan Adams, desestimó la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech: "Nunca correremos sin el nombre Israel", dijo en el canal israelí Sport Channel.

Adams incluso aseguró haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, recalcando la idea de que si abandonan la prueba seria "el fin" de su conjunto y de todos los demás".

Sin embargo, este sábado el equipo ha anunciado la retirada del nombre del país en el maillot para "priorizar la seguridad".

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", uniforme con un logotipo en el que no aparece el nombre de Israel, según ha explicado en un comunicado.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, manifestó su opinión al respecto en Radio Nacional de España (RNE), partidario de expulsar al equipo Israel Premier Tech de la Vuelta.

El jefe de la diplomacia española consideró necesario "enviar el mensaje" a Israel de que no se puede continuar "como si nada ocurriera" con las competiciones deportivas mientras que continúa su ofensiva contra Gaza.

Albares aclaró que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido “nada que decir en la participación”.

El Principado de Asturias, que vive las jornadas de montaña más trascendentes de la Vuelta, no ha contado con sus dirigentes en acto alguno de la carrera. Ni su presidente, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Consejo de Gobierno asisten a las etapas asturianas de la competición.

No obstante, el Ejecutivo asturiano pidió que "cualquier tipo de protesta sea pacífica y no ponga en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impida el desarrollo de la prueba

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, señaló que no pueden "permanecer impasibles ante la masacre de Gaza", y se mostró partidaria de la retirada del equipo israelí de la Vuelta.

"Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición", dijo Llamedo.

"Nosotros no tenemos capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo”, dijo la vicepresidenta.

Las protestas continúan en cada una de las etapas de la Vuelta. En las salidas, las metas y algunos tramos del recorrido las movilizaciones propalestinas se hacen notar.