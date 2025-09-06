Nueva exhibición de Razgatlioglu en Magny-Cours

En la novena cita puntuable del campeonato, Razgatlioglu se mostró intratable en las 21 vueltas y cruzó la línea de meta con un crono de 33:41.298, con 8.5 segundos de margen sobre el italiano Nicolo Bulega (Ducati), segundo en la general, y 10.9 sobre el británico Alex Lowes (Kawasaki).

‘El Turco’ afrontó la prueba tras dominar los entrenamientos libres y situarse en el mejor puesto en la parrilla de salida, en la primera vez que lo consigue en Magny-Cours, con una vuelta de 1:34.93, tiempo récord en el trazado francés.

Desde el inicio, el piloto de BMW se afianzó en cabeza y no vio peligrar el triunfo en ningún momento.

Lowes (Kawasaki) se situó en segunda posición en los primeros giros, pero cedió y Bulega tomó el testigo como principal perseguidor, pero sin poner en riesgo el primer puesto del líder del Mundial.

La carrera comenzó de forma accidentada y varios pilotos se fueron al suelo, entre ellos, los españoles Álvaro Bautista (Ducati) y Xavi Vierge (Honda HRC), quinto y séptimo en la general, respectivamente, que se vieron despojados de sus opciones de podio.

La de hoy es la novena victoria de Razgatlioglu en Mangy-Cours, donde el pasado año vio peligrar su título mundial después de un sufrir una aparatosa caída cuando se estrelló contra uno de los muros de protección que le obligó a ser trasladado al hospital, donde se le diagnosticó un neumotórax.

El piloto turco aumenta su brecha en la general a falta de las dos carreras de este domingo y de las tres pruebas que restan para la conclusión del campeonato (Aragón, Estoril y Jerez).

Acumula 432 puntos en la general del Mundial de motos de serie frente a los 401 de Bulega. Tercero es el italiano Danilo Petrucci (246), seguido de su compatriota Andrea Locatelli (229) y de Bautista (217).