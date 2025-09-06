Nuevas protestas contra Israel en el arranque de la Vuelta en Avilés (Asturias)

Varios cientos de personas han asistido a una concentración desarrollada desde las 12:30 horas en el centro de la localidad avilesina donde ha partido la ronda que hoy se disputa a lo largo de 135,9 kilómetros en Asturias, con final en las duras rampas del Alto de la Farrapona, en los lagos de Somiedo.

Los participantes en la protesta, uno de los cuales ha resultado herido, han portado decenas de banderas palestinas al grito de "boicot a Israel" y "Palestina vencerá".

La Guardia Civil detuvo ayer doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

En torno a las 16:20 horas, los tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida, Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels, se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.

Esto obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta.

Las doce personas arrestadas han quedado en libertad y ahora se "enfrentan a una sanción", ha informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.