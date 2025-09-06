Vingegaard: "Este segundo puesto es mejor que el del viernes"

“Sin duda, este segundo puesto es mejor que el del viernes. Esta vez no fui a por la victoria. Así que el segundo puesto es una buena ventaja, si se puede decir así. Le saco dos segundos más a João, así que no está mal", dijo el doble ganador del Tour de Francia, que aventaja en 48 al portugués.

Para Vingegaard, esta del sábado "ha sido un buen día", porque ya esperaba que el UAE tirara del grupo de favoritos "porque el viernes estuvieron muy fuertes". "Y como Soler tenía suficiente ventaja para llevarse la victoria, no me sorprendió muchos que tiraran”, explicó tras la etapa.