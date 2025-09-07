Ciclismo: Agua Marina, con otro logro en España

Agua Marina, que viene de consagrarse como la primera paraguaya campeona de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader femenina, ahora se destacó en otro certamen.

Lea más: Sabalenka extiende su reinado en Nueva York

La atleta, de 29 años, brilló este fin de semana en el Giro della Toscana UCI 2025 y salió con todo en la última etapa, siendo cabeza de carrera en la mayor parte de la prueba.

Gracias el increíble despliegue y recorrido la ciclista guaraní se quedó con el Premio de la Combatividad, algo que identifica a las mujeres paraguayas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy