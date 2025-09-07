Fútbol de Salón: Paraguay es vicecampeón mundial C13

Este domingo concluyó el certamen ecuménico de salonismo con la consagración de los dueños de casa, Brasil, que ganó todos sus partidos en el torneo.

Los albirrojos derrotaron ayer a los mexicanos para quedarse con el vicecampeonato, sin lograr emular lo del 2019, cuando se consagraron en el I Mundial C13, en Barcelona, España.

La selección paraguaya goleó 6-0 a México, culminando el cuadrangular final con dos victorias, la otra, frente a Colombia.

* Brasil, monarca. El combinado brasileño se consagró campeón del mundo, al golear a Colombia. Los anfitriones se impusieron también por 6 goles contra 0.

A pesar de la derrota, los cafeteros ser ubicaron en tercer puesto y México quedó en cuarta ubicación.