Grégoire gana la Vuelta a Gran Bretaña en la despedida de Geraint Thomas

La sexta y última etapa, entre Newport y Cardiff, de 112,2 kilómetros, concluyó con la victoria al esprint del neerlandés Kooij Olav (Team Visma), la tercera en la ronda británica, después de que Evenepoel no lograra concretar sus intentos de distanciarse de Grégoire.

Es la tercera gran victoria del ciclista de Besançon, de 22 años, después de que venciera en 2023 en los Cuatro Días de Dunkerque y en el Tour de Limousin.

Junto a Grégoire, el otro protagonista de la jornada fue Thomas, quien a sus 39 años puso el broche a una carrera de 19 como profesional en Cardiff, su ciudad natal.

El pelotón rindió homenaje al comienzo de la etapa al ciclista del Ineos, uno de los corredores más apreciados del circuito profesional.

Thomas, campeón olímpico en persecución por equipos en Pekín 2008, quedó segundo en el Tour de 2019 y tercero en el de 2022, y también consiguió hacer podio en el Giro de Italia en dos ocasiones con un segundo puesto (2023) y un tercero la pasada temporada.