Jordan Clark sorprende con el oro en BMX; el argentino 'Maligno' Torres acaba quinto

Tras tres jornadas en las que más de 500 deportistas nacionales e internacionales —récord de participación— compitieron en las siete disciplinas oficiales y homologadas (skateboard, BMX, scooter, baloncesto 3x3, trampolín estilo libre, breakdance y snakeboard), la final masculina de BMX concentró todas las miradas.

En el Parc del Fòrum de Barcelona, Clark se llevó la victoria con 92,67 puntos gracias a una brillante segunda ronda que superó los 90,57 de la primera —marca que ya le habría asegurado el oro—, en un ejercicio espectacular que lo confirmó como la gran revelación del evento.

El podio lo completaron el también británico Dylan Hessey (89,67) y Kieran Reilly, subcampeón olímpico en París 2024 y campeón de Europa, que apostó todo a su segunda ronda y, con 89 puntos, arrebató el bronce 'in extremis' a su compatriota Jude Jones.

Por su parte, el oro olímpico de París 2024, el argentino José 'Maligno' Torres, tuvo que conformarse con la quinta posición (88,33) en su regreso a Barcelona, lastrado por una caída en la primera ronda que limitó sus opciones de podio.

"La caída me dejó en desventaja para poder arriesgar más en la segunda ronda. Tuve que hacerla lo más limpia posible para mantenerme en una posición favorable, pero no pude arriesgarme como quería", explicó el campeón olímpico a EFE.

Pese al resultado, Torres aseguró que espera "volver el año que viene" en busca de un triunfo que se le escapa desde 2017, cuando logró su única victoria en el Extreme Barcelona. "Siempre me reciben increíblemente bien, es un lugar que me encanta, me divierto mucho", añadió.

En la categoría femenina, la británica Elsa Rendall se llevó el oro con 90 puntos en un final muy ajustado frente a su compatriota Sasha Pardoe (89,67). Completó el podio la francesa Valeria Liubimova (82,33), que dejó sin medalla a la alemana Lara Lessmann, subcampeona del Extreme Barcelona en 2024.

Otro de los grandes momentos de la tarde fue la final masculina de scooter, en la que el británico Charley Dyson se colgó el oro con 94,33 puntos, por delante de su compatriota Jayden Sharman (92,33) y el checo Maty Pekarek (91,67). Jordan Clark, vigente campeón, buscaba su doblete, pero el cansancio tras la exigente final de BMX le pasó factura y quedó fuera de la pelea por el podio.

La jornada del domingo comenzó con las finales de trampolín estilo libre, que regresaban a Barcelona tras el éxito de la pasada edición. El austríaco Evan Rocha se redimió de su segundo puesto del año anterior y se proclamó campeón, seguido del alemán Niklas Distler y del suizo Robin Steiner, que repitió posición.

En la categoría femenina, la alemana Viktoria Derschewizki se llevó el oro en una final muy reñida, mientras que Maria Petrunicheva, campeona en 2024, quedó segunda y la austríaca Marlene Metzger cerró el podio.

Finalmente, también se disputó la final de la gran novedad de la presente edición: el snakeboard, una disciplina que combina elementos del skateboard y del surf sobre ruedas en el que los riders ponen a prueba su destreza.

El podio tuvo claro acento español: Sergi Nicolás se colgó el oro, seguido del alemán Mario Kurrle y de Alex Villanueva.

Con esto se cerraron tres días de competición que reunieron a más de 30.000 asistentes, según cifra la organización, que llenaron las gradas.

En esta línea, el director de Urban World Series y uno de los responsables del proyecto, Víctor Casanovas, destacó a EFE la presencia de "familias enteras y de todas las nuevas generaciones" y expresó su deseo de que el Extreme Barcelona sirva como impulso "para que los jóvenes opten por estos deportes y no por otros".