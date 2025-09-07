Las españolas Tania Álvarez y Tania Fernández, oro en K2 en el Mundial de Maratón

Álvarez y Fernández, que ya obtuvieron el oro mundial en la misma modalidad en 2022, se impusieron con un tiempo de 1:51:26.22 a las húngaras Zsofia Szefarin y Vanda Kiszli, a las que aventajaron en tan solo 0.89 décimas en una emocionante carrera de 25,5 kilómetros de recorrido.

En tercera posición, quedaron las también húngaras Panna Sinko y Panna Csepe, mientras que las españolas Osa Irureta y Eva Barrios fueron sextas, a 4:18.46 minutos de las ganadoras.

En la siguiente prueba, de 21,8 kilómetros de recorrido, Duro y Garrido fueron segundos en C2 por detrás de los portugueses Ricardo Coelho y Rui Lacerda, quienes, con un crono de 1:35:45.63, cruzaron la línea de meta con una ventaja de 49.33 segundos sobre los palistas gallegos.

Fernando Busto y Diego Miguens estuvieron a punto de obtener la medalla de bronce, pero no pudieron superar a los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel.

Duro también logró el pasado jueves la medalla de oro en C1 corto.

España ocupa el tercer puesto en el medallero en el Mundial que se clausura este domingo, con once medallas, de las que tres son de oro, tres de plata y cinco de bronces, mientras que Hungría es la líder, con 26 metales (diez oros), por delante de Dinamarca (siete medallas, cuatro de ellas de oro).