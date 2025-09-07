Las protestas propalestinas dejan la Vuelta en un segundo plano

La jornada, casi como cada día, arrancó con las habituales concentraciones y protestas en la línea de salida, este domingo en A Veiga/Vegadeo, y con la noticia de que los activistas propalestinos están jaqueando las emisoras de radio Vuelta, en la que consiguieron emitir frases y canciones reivindicativas, según pudo comprobar EFE.

En algunos tramos de la etapa del sábado entre Avilés y La Farrapona, los activistas interrumpieron los mensajes habituales propios de la competición y colaron eslóganes e incluso canciones reivindicativas

Aunque la organización de la Vuelta ha tomado medidas para que no se repitan estos hechos y otros que afecten a la carrera, de nuevo se produjo un incidente en la carretera al paso de los ciclistas.

Este domingo, a 56 km de la meta de Monforte de Lemos, un manifestante trató de llegar a la vía por donde discurría la escapada que iba en cabeza de la etapa y se resbaló, sin conseguir su objetivo de entorpecer la carrera.

Producto del desconcierto, se produjo una caída de la que salió mal parado Javier Romo, quien, enfadado, corrió hacia el manifestante sin que la cosa pasase a mayores y pudiendo continuar en carrera.

Además, tras unos incidentes en meta saldados con detenidos, las fuerzas de seguridad decidieron redoblar el cordón policial de la meta con doble vallado para evitar más problemas.

Incidentes que no remiten, que las fuerzas de seguridad esperan hasta Madrid y que tienen ya un poco hartos a los corredores. Temen por su integridad, la mayor preocupación también de la organización de la Vuelta, aunque no lo verbalizan demasiado.

Como muestra de ese hastío, Romo, protagonista de uno de los incidentes, eludió hacer declaraciones al respecto al final de la etapa y el ganador del día, Mads Pedersen, zanjó con un contundente "no comment (sin comentarios)" la pregunta de si en el pelotón hay miedo a que ocurra una desgracia.

Más comprensivo al respecto estuvo Jonas Vingegaard, el líder, quien entiende que "los manifestantes quieren ser noticia" y tiene claro que "pase lo que pase en la Vuelta habrá más protestas" porque los que se manifiestan "quieren que se dé atención a la causa" que defienden.