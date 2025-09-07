McIlroy exhibe sus galones de número 2 mundial en Straffan y gana el Abierto de Irlanda

Redacción Deportes, 7 sep (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy exhibió este domingo sus galones de número 2 mundial en The K Club de Straffan para ganar el Abierto de Irlanda tras un desempate a tres hoyos con el sueco Joakim Lagergren, al que privó de su segundo título en el DP World Tour de golf.