McIlroy exhibe sus galones de número 2 mundial en Straffan y gana el Abierto de Irlanda

McIlroy forzó el playoff con Lagergren, que ya acariciaba el título, gracias a un eagle en el hoyo 18 de su cuarta ronda para empatar en cabeza a 271 golpes totales (17 bajo par).
El norirlandés y el sueco tuvieron que jugar hasta tres veces en el hoyo 18 para dilucidar el ganador, trámite que acabó cuando Lagergren envió la bola al agua para abrir la puerta a McIlroy para ganar por segunda vez el Abierto de Irlanda a pocas semanas de liderar al equipo europeo en la Ryder Cup.
Rory McIlroy, de 36 años y ganador de cinco 'majors', logró su cuadragésimo quinto título profesional y el vigésimo en el circuito europeo (ahora DP World Tour). Es, además, el tercer título del norirlandés en 2025, tras el Pebble Beach Pro-Am y el Masters.
McIlroy y Lagergren aventajaron en dos golpes a dos españoles: Ángel Hidalgo y Rafa Cabrera-Bello, que compartieron la tercera plaza.
A cuatro impactos terminaron el francés Adrien Saddier, que empezó el día como líder pero falló este domingo con 74 (+2), y otro español, Ángel Ayora.