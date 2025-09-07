Vingegaard:"Esperaba llegar al descanso con más ventaja"

"Esperaba más ventaja ante la segunda jornada de descanso. No es mucha distancia, pero estoy contento como líder, y este margen espero aguantarlo hasta Madrid", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

Vingegaard no dio margen al exceso de confianza, pues "aún quedan etapas muy duras y puede pasar de todo. Queda la crono, jornadas donde puede haber abanicos, y la Bola del Mundo".

Respecto a la etapa con final en Monforte de Lemos, Vingegaard se mostró contento por la victoria al esprint de su compatriota Mads Pedersen.

"Claro que conozco a Mads Pedersen. Hemos estado hablando bastante en el grupo en la Vuelta y en otras carreras. Es un buen tipo y, sinceramente, me alegro de que haya ganado. Se lo merece y le felicito. Quise cuidar un poco las piernas hoy", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la jornada de descanso de este lunes, el líder espera tener "un día agradable, ya que mis piernas lo necesitan". Saldrá un par de horas en bicicleta a reconocer algún puerto de la etapa del martes.