41-40. Los Bills abren su año con una remontada épica contra los Ravens

En la reedición del duelo de la ronda divisional de los últimos 'playoffs', los Ravens lo tuvieron ganado, pero se derritieron en el último período ante la reacción de orgullo de Josh Allen y los Bills.

Allen lideró a Buffalo con 394 yardas por aire (33 de 46) y dos pases de anotación, a los que añadió 30 yardas a la carrera y dos 'touchdown'. James Cook firmó otro 'TD' a la carrera, mientras que Dalton Kincaid y Keon Coleman lograron las recepciones de 'TD'.

Fue una derrota dura para los Ravens, que estropearon la gran actuación del 'quarterback' Lamar Jackson y de Derrick Henry.

Jackson lanzó para 210 yardas, con dos pases de anotación, y anotó un 'TD' a la carrera. Henry recorrió 169 yardas con 18 carreras y anotó dos 'TD'.

Pero Henry, que venía de una espectacular anotación tras una carrera de 46 yardas, también cometió un fumble (pérdida de balón) en el cuarto período que les pasó factura a los Ravens.

Los Bills perdían 40-32 cuando recuperaron el balón a falta de tres minutos para el final. Allen anotó a la carrera el 'TD' que acercó a los Bills en el 40-38 y la defensa de Buffalo recuperó el balón cuando faltaban menos de 90 segundos.

Allen encontró dos líneas de pase de 32 y 25 yardas en el 'drive' final y abrió el camino para el tercer 'gol de campo' de la noche de Prater, que entregó a los Bills una vibrante victoria en Buffalo.