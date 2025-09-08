Bruno “Samurái” Benítez conquista el Mr. Paraguay 2025

Además de Bruno, que se llevó la mayor distinción, también se hicieron de trofeos del overall en sus categorías Noelia Estigarribia (Body fitness).
Matías Olmedo (Muscular men psysique), Óscar García (Games Classic), Sonia Romero (Wellness), Diana Lugo (Bikini fitness) y Mauricio Achón (Classic physique).
Más de 200 atetas de todo el país se llegaron hasta el teatro para la competición de culturismo más grande de nuestro medio que también fue clasificatorio al Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo que se realizará del 18 al 22 de setiembre en Quito, Ecuador.
Posterior al Sudamericano la Federación Paraguaya de Fisicoculurismo tendrá los siguientes eventos: Open Central (28 de setiembre); Open de Ciudades (19 de noviembre) y Mr. Itapúa (22 de noviembre).