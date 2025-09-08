Polideportivo

Bruno “Samurái” Benítez conquista el Mr. Paraguay 2025

El consagrado atleta paraguayo Bruno “Samurái” Benítez (54 años) nuevamente se hizo del cetro por cuarta ocasión del Mr. Paraguay en la edición 2025 que se realizó el domingo en el teatro del Hotel Guaraní de la capital.

08 de septiembre de 2025 - 22:42
Gentileza

Además de Bruno, que se llevó la mayor distinción, también se hicieron de trofeos del overall en sus categorías Noelia Estigarribia (Body fitness).

Matías Olmedo (Muscular men psysique), Óscar García (Games Classic), Sonia Romero (Wellness), Diana Lugo (Bikini fitness) y Mauricio Achón (Classic physique).

Diana Lugo (Bikini fitness)
Más de 200 atetas de todo el país se llegaron hasta el teatro para la competición de culturismo más grande de nuestro medio que también fue clasificatorio al Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo que se realizará del 18 al 22 de setiembre en Quito, Ecuador.

Mauricio Achón (Classic physique)
Posterior al Sudamericano la Federación Paraguaya de Fisicoculurismo tendrá los siguientes eventos: Open Central (28 de setiembre); Open de Ciudades (19 de noviembre) y Mr. Itapúa (22 de noviembre).

