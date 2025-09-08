En libertad los 8 detenidos en O Corgo (Lugo) por las protestas propalestinas en La Vuelta

Fuentes de la Comandancia de Lugo han confirmado a EFE que esas personas fueron detenidas por “desórdenes públicos”, aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si son formalizadas “denuncias” por los hechos sucedidos en ese municipio al paso de La Vuelta.

En cuanto a los otros dos detenidos, en este caso en Monforte de Lemos, donde tuvo lugar el final de etapa, es el Cuerpo Nacional de Policía el que ha practicado los arrestos. Está previsto que pasen a lo largo de este lunes a disposición judicial.

La Rede Galega por Palestina ha difundido un comunicado conjunto, abierto y de urgencia, firmado por más de cincuenta organizaciones solidarias, ante lo que considera “violencia policial y detenciones arbitrarias” en la etapa Vegadeo-Monforte de La Vuelta Ciclista a España, bajo el título 'La solidaridad no es delito'.

En ese comunicado, los colectivos que lo firman subrayan que “La Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel”.

De hecho, en relación con las detenciones practicadas en Monforte de Lemos y O Corgo, subraya que, “al contrario que las acciones del estado sionista”, las protestas no fueron en ningún caso “violentas y estaban amparadas por el derecho internacional”.

Precisa, asimismo, que entre los arrestados está la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina y el BDS Galicia.

Estos colectivos le exigen a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de "la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina".