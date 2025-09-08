Los 49ers firman a Colton McKivitz por tres años y 45 millones de dólares

McKivitz, de 29 años, ganará una media de 15 millones por temporada, un costo bajo para los gambusinos en relación a la lista de los tackles titulares mejor pagados de la NFL, la cual lidera Tristan Wirfs, de Tampa Bay Buccaneers, quien en agosto pasado firmó un acuerdo por 28,12 millones de dólares anuales durante un lustro.

"Necesitamos a Colton. Sabemos que se arriesgó en este partido sin un acuerdo definitivo, pero todo se pudo resolver y estamos bien con ello", afirmó Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers.

Colton McKivitz, de 29 años, arribó a la NFL al ser seleccionado por San Francisco en la quinta ronda del Draft 2020.

Luego de un par de campañas como suplente, a partir del 2023 se convirtió en pieza fundamental en la línea de protección de Brock Purdy. Las dos recientes temporadas ha sido titular en todos los partidos.

Además de McKivitz, los 49ers también reforzaron este lunes su ofensiva con el receptor Kendrick Bourne, quien jugará este año a cambio de cinco millones de dólares.

Bourne es un viejo conocido en San Francisco, equipo que le abrió las puertas de la NFL al contratarlo como agente libre no reclutado en el 2017.

Luego de cuatro temporadas en los gambusinos, Kendrick jugó con los New England Patriots entre 2021 y 2024.

Ahora volverá a formar parte de la ofensiva que comanda Brock Purdy ante la plaga de lesiones que sufren los 49ers en ofensiva.

En el triunfo del pasado domingo por 17-13 sobre los Seattle Seahawks, San Francisco padeció con las bajas durante el juego de George Kittle, ala cerrada estelar, y el receptor Jauan Jennings, quienes serán sometidos a una resonancia magnética para conocer la gravedad de sus padecimientos.

A ellos hay que sumar que no contaron para su debut en la campaña con los receptores Brandon Aiyuk, también lesionado, y Demarcus Robinson, suspendido los tres primeros juegos.

En la semana 2 de la temporada los 49ers visitarán a los New Orleans Saints el próximo domingo.