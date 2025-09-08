Paraguay tiene renovada la ilusión en la Copa Davis

El duelo Paraguay-Pakistán será celebrado el viernes y sábado próximos, con todos los protagonistas ya presentes en el país.
El tie se jugará en el mayor complejo tenístico del Paraguay, el del Club Internacional de Tenis (CIT), con una treintena de canchas, ocho de ellas techadas, de las cuales serán precisadas para los juegos.
El domingo regresaron de la Argentina Adolfo Daniel Vallejo (número 1 compatriota) y Hernando Escurra Isnardi (número 2) luego de haber participado en el certamen M25 de Mar del Plata, donde Dani se adjudicó el título de campeón singles y Nando alcanzó semifinales de dobles.
Paraguay formará en este match con Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, Hernando Escurra Isnardi, Martín Vergara del Puerto y Alex Santino Núñez Vera. Capitán: Paulo Sergio Carvallo.
La selección masculina de tenis de Pakistán arribó al país ayer después de una larga travesía con combinaciones de vuelos, escalas y tediosas esperas.
Salieron ya el viernes del continente asiático. El grupo de deportistas asiáticos está integrado por cinco jugadores más el capitán.
Los atletas son: Huzaifa Abdul Rehman, Muzammil Murtaza, Aqeel Khan, Aisam Ul Haq Qureshi y Mikaeel Ali Baig. Al frente del grupo está el capitán Haseeb Aslam.