Paraguayos brillan en Martial Arts en Uruguay

La delegación paraguaya se destacó por la calidad de sus competidores y el espíritu de compañerismo.
Angelike Augsten, primera maestra de sable coreano en Paraguay, reafirmó su compromiso con la disciplina al obtener el primer puesto en sable coreano.
También realizó una capacitación a cargo de Grand Master César Ozuna, presidente y fundador de Martial Arts System viajó desde Miami para el evento.
Además, Florencia Bareiro recibió su título de instructora durante el examen de altos rangos, que se realizó el 7 de septiembre.
La delegación que dejaron en alto al país fueron: Milena Recalde, Nadine Torres, Fabricio Krauer, Zoe Fernández, Valentina Fernández, Rafael Servín, Florencia Bareiro, Valentina Bareiro y Alethia Amarilla, quienes lograron múltiples podios.
Más allá de las medallas, este campeonato fue una oportunidad única de aprendizaje y crecimiento para todos.