Exitoso cierre de la Copa Esperanza en la SND

Niñas de diferentes escuelas deportivas como TKD, CEDP, IRINA, Sol Naciente, ÉLITE y muchas más se lucieron con todo su talento, y además se contó con la valiosa participación de delegaciones de Formosa, Argentina, haciendo del evento una verdadera fiesta internacional de la gimnasia rítmica.

En cuanto a las alumnas de la escuela de la SND se adjudicaron un total de 16 medallas: 11 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

La gimnasia rítmica tuvo un crecimiento exponencial en estos últimos años luego de contar con la magnífica infraestructura del Pabellón destinado a las modalidades de artística y rítmica.

En la gimnasia rítmica en particular se contó con la realización de un histórico sudamericano en 2023 y este año se contó con el mayor evento con los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.