Exitoso cierre de la Copa Esperanza en la SND

Federación Paraguaya de Gimnasia fue el escenario de la Copa Esperanza, organizada por el Club Esperanza Deportiva, que culminó con gran éxito en todas las modalidades y categorías de la gimnasia rítmica en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 23:25
Sofía Belén Quintana tuvo una destaca actuación en la SND.
Sofía Belén Quintana tuvo una destaca actuación en la SND.Gentileza

Niñas de diferentes escuelas deportivas como TKD, CEDP, IRINA, Sol Naciente, ÉLITE y muchas más se lucieron con todo su talento, y además se contó con la valiosa participación de delegaciones de Formosa, Argentina, haciendo del evento una verdadera fiesta internacional de la gimnasia rítmica.

En cuanto a las alumnas de la escuela de la SND se adjudicaron un total de 16 medallas: 11 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

La gimnasia rítmica tuvo un crecimiento exponencial en estos últimos años luego de contar con la magnífica infraestructura del Pabellón destinado a las modalidades de artística y rítmica.

En la gimnasia rítmica en particular se contó con la realización de un histórico sudamericano en 2023 y este año se contó con el mayor evento con los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

