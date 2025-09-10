Chiefs-Eagles reeditan Super Bowl LIX como el juego estelar de la semana dos de la NFL

Los Eagles, vencedores por 40-22 en aquella ocasión, llegan como favoritos, luego de que en la semana 1 dieron cuenta 24-20 de Dallas Cowboys gracias al poder de su ataque terrestre en el destacaron su quarterback Jalen Hurts y Saquon Barkley, su corredor estelar.

Los Chiefs, que esta temporada buscan empatar la marca de Buffalo Bills de llegar al Super Bowl cuatro veces seguidas, intentarán evitar colocarse con dos derrotas al hilo, luego de su caída ante Chargers 27-21 de la semana pasada en Sao Paulo, Brasil.

Kansas City sufrirá en la ofensiva por la falta de profundidad en su ataque aéreo, mermado por la ausencia de Rashee Rice, suspendido seis juegos; la baja de Xavier Worthy, lesionado del hombro; y la ausencia del novato Jalen Royals, también lesionado.

A eso hay que sumar los problemas que presentó su defensiva contra el pase ante Chargers; aceptó 318 yardas, algo que no pueden repetir ante los monarcas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana dos arrancará este jueves con el choque entre los Green Bay Packers, uno de los favoritos en la Conferencia Nacional (NFC) para llegar al Super Bowl, y los Washington Commanders.

Los Packers se presentaron de manera espectacular ante su afición en el Lambeau Field con una victoria contundente de 27-13 sobre Detroit Lions, otro de los candidatos al campeonato de la NFC.

En su segundo juego en casa, Green Bay, comandado por Jordan Love, se medirá Commanders otro de los rivales más poderosos de la NFC, que en la semana 1 derrotó 21-6 a los New York Giants.

En los 13 partidos programados para el domingo, además del Chiefs-Eagles, destacan dos duelos divisionales. Baltimore Ravens ante Cleveland Browns, enconados rivales del Norte de la Conferencia Americana (AFC), juego al que Ravens llega como favorito y en la división Este, los New York Jets recibirán a los Buffalo Bills, el equipo que aparece como el más poderoso de la AFC.

También ese día, Aaron Rodgers, quien tuvo una presentación espectacular con cuatro pases de anotación en el triunfo 32-34 de Pittsburgh Steelers sobre Jets la semana anterior, intentará mantener ese nivel cuando los visiten los Seattle Seahawks.

La semana 2 cerrará el lunes con doble jornada. Los Texans chocarán con Buccaneers y los Raiders recibirán a los Chargers.

Partidos de la semana dos de la temporada de la NFL:

Domingo 14.09: Bengals-Jaguars, Cowboys-Giants, Lions-Bears, Titans-Rams, Dolphins-Patriots, Saints-49ers, Jets-Bills, Steelers-Seahawks, Ravens-Browns, Colts-Broncos, Cardinals-Panthers, Chiefs-Eagles y Vikings-Falcons

Lunes 15.09: Texans-Buccaneers y Raiders-Chargers.