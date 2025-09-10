Colón, Tejada, Franco, González y Rodríguez, al Salón de la Fama del Béisbol Latino

Así lo informaron este miércoles los organizadores del evento, quienes destacaron las respectivas carreras en Grandes Ligas de los cinco exjugadores.

Los actos de la doceava edición del Salón de la Fama del Béisbol Latino se celebrarán del 5 al 7 de diciembre, e incluyen un juego de sóftbol entre exestrellas de las Grandes Ligas y una cena benéfica.

Colón sumó 247 victorias en las Grandes Ligas, líder latinoamericano de todos los tiempos, y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2005.

De su lado, el parador en corto Tejada brilló con el madero en la Gran Carpa, donde conectó más de 2.400 imparables, 307 cuadrangulares y seis participaciones en el Juego de Estrellas.

En 2002 fue parte los Atléticos de Oakland, campeones de la Serie Mundial.

Mientras que el jugador del cuadro interior y bateador designado Franco tejió en el béisbol profesional una de las carreras más longevas, pues se retiró a los 49 años de edad, tras pasear su juego por las Grandes Ligas estadounidenses y de Japón, México y Corea del Sur.

En 1991 se adueñó del título de bateo de la Liga Americana, jugando por los Rangers de Texas. A lo largo de su carrera pegó más de 2.500 hits en las Grandes Ligas.

El venezolano 'Kid' Rodríguez implantó el récord de 62 salvados en una temporada en el béisbol profesional estadounidense.

Ocupa el sexto lugar en las Grandes Ligas en este encasillado con 437 rescates. Fue campeón de la Serie Mundial con los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim en 2002.

De su lado, el ex primera base y bateador designado González es considerado uno de los mejores beisbolistas de su país de todos los tiempos.

Fue llamado cinco veces al Juego de Estrellas, ganó el Guante de Oro y dos veces el Bate de Plata.

El ex primera base despachó más de 300 cuadrangulares y 2.000 imparables en las Grandes Ligas.