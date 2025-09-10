Infraestructura para Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con un 81% de avance

Ordóñez se refirió al asunto luego de anunciar que el Gabinete (Consejo de Ministros) formalizó este martes el desarrollo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, justa deportiva en la participarán atletas de unos 15 países del 12 al 25 de abril del próximo año.

El jefe de Pandeportes aseguró que la actividad generará un retorno a la economía del país por más de 75 millones de dólares, con la asistencia de 2.000 atletas, 750 oficiales, entrenadores, árbitros, personal médico, entre otros, además de un impacto en los 13 días de competencias.

Para los juegos hay una inversión de 24,6 millones de dólares en presupuesto, detalló Ordóñez.

El viernes pasado dio inició la cuenta atrás de 219 días para los Juegos que darán medallas en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas, informó el Gobierno panameño.

Entre los clústeres identificados por el Gobierno como sedes para los Juegos se encuentran la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Alto Rendimiento de Panamá Este, el Santa María Golf Club, el Complejo Deportivo Los Andes y el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.

En el interior del país, en la provincia central de Veraguas, figura el Gimnasio Eduardo Campbell, así como la localidad de Santa Catalina para las competencias de surf.