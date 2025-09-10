Llega la contrarreloj clave, de 27,2 km y completamente llana, en Valladolid

La de este jueves es una crono larga para lo que se estila en el ciclismo moderno, 27,2 km, y completamente llana salvo un pequeño repecho casi inapreciable al final del primer tercio del recorrido.

Claramente un día para el duelo por la Roja entre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) y el portugués Joao Almeida (UAE), si lo permiten las protestas en contra de la participación del Israel-Premier Tech que están acompañando, e incidiendo, en la prueba.

La organización ha establecido dos puntos intermedios en el trayecto, el primero en el km 8,4 y el segundo en el 18,7.

- Etapa 18: Valladolid-Valladolid, 27,2 km CRI

. Salida prevista del primer corredor: 14.12 horas (12.12 GMT)

. Llegada aproximada del primer corredor: 14.41 horas (12.41 GMT)

. Salida prevista del último corredor: 17.01 horas (15.01 GMT)

. Llegada aproximada del último corredor: 17.30 horas (15.30 GMT).