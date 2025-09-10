Vingegaard:"No ha sido mi mejor día, me hubiera gustado tener más ventaja"

"Me hubiera gustado conseguir más diferencia pero estoy contento. No ha sido mi mejor etapa, pero ya pienso en mañana, me tengo que centrar en dar lo mejor. Tengo 50 segundos sobre Joao Almeida, veremos si es suficiente", señaló el ciclista nórdico en la cima leonesa.
Vingegaard comentó la reunión de los ciclistas con representantes del sindicato CPA para tratar el asunto de la seguridad en carrera en vistas de los reiteradas protestas propalestinas que están marcando el desarrollo de la Vuelta.
"En el ciclismo de los últimos años, corredores y equipos nunca han estado unidos, y ahora tenemos que unirnos ante estas situaciones. Lo más importante es tratar de mantener esa unión", explicó.
Sobre el paisaje quemado en el área de El Morredero, Vingegaard dijo que había sido "devastador ver una zona tan quemada, es un pena para España".
