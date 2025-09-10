Vingegaard:"No ha sido mi mejor día, me hubiera gustado tener más ventaja"

El Morredero (León), 10 sep (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), maillot rojo de la Vuelta, admitió al final de la etapa en el Alto de El Morredero que no había tenido "el mejor día" y lamentó no llegar con más tiempo de ventaja a la contrarreloj de Valladolid.