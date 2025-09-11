Almada advierte de que la U.D Almería es un rival "de cuidado, con mucha jerarquía"

Según ha analizado, "ha tenido momentos muy buenos en sus partidos y, por diferentes circunstancias, se les ha escapado el resultado", pero la plantilla blanquivioleta confía en "jugar mejor" que los andaluces para tratar de añadir otra victoria a su casillero.

"Almería tiene uno de los planteles más ricos de Segunda, con jugadores difíciles de controlar, sobre todo, con balón, y un gran entrenador, pero confiamos en nuestras posibilidades, más allá de esa riqueza que, indudablemente, tiene el contrario", ha matizado.

Para este compromiso, el técnico uruguayo no podrá contar con Chuki, titular indiscutible desde el inicio, por lesión, pero podría ser suplido por Ponceau "que es un jugador ofensivo, aunque colabore en defensa, y abre una opción en la delantera".

Aunque la baja segura del canterano es una contrariedad, a su juicio en el grupo "hay jugadores que van a estar al mismo nivel y que aportarán tanto como Chuki", pero deberán adaptarse al que le sustituya, ya que cada uno tiene cualidades distintas.

También podría contar con Marcos André en punta de ataque, ya que "está mejor y ha realizado una semana normal de trabajo", lo que también abre otras posibilidades de juego, ya que ofrece unas características diferentes a Latasa.

Y Jaouab, aunque sigue siendo duda, ya que se recupera de un golpe fortuito con un compañero durante un entrenamiento, no está descartado del todo para este choque en el José Zorrilla.

El cuadro vallisoletano ha sumado ocho de doce puntos, pero Almada sostiene que "el techo futbolístico aún está muy lejano y hay mucho margen de mejora y crecimiento" y siguen trabajando para elevar la construcción del juego, que está siendo uno de sus puntos débiles.

En cuanto a los últimos fichajes, considera que apresurar su salida, por las necesidades del equipo, "sería contraproducente para el campeonato", pero alguno de ellos quizá entre en la lista de convocados, lo que decidirán mañana, cuando se conforme la alineación que plantará cara a los almerienses.

No será fácil hacer frente a un conjunto con la experiencia de la U.D Almería con una plantilla tan joven, que a veces se apresura demasiado, lo que facilita la recuperación del balón al rival, pero es algo en lo que también se está trabajando en el Real Valladolid.

Entre esos jóvenes se encuentran Jorge Delgado, que ya ha debutado con el primer equipo, y Arnu, que marcó con la selección española sub19, que "están trabajando muy bien, buscando su oportunidad, porque la camiseta de titular no tiene nombre, y seguro que van a cubrir las expectativas del equipo y de la afición, y que van a dar muchas alegrías durante el año", ha concluido.