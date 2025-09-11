Duplantis: "Estoy muy emocionado de poder competir con público en Tokio"

Duplantis, de 25 años, llega a estos Mundiales de atletismo en Tokio como el gran favorito para llevarse el oro en el salto con pértiga, una disciplina que lleva dominando a nivel internacional desde hace un luestro.

"Estoy muy emocionado por volver a este lugar y tener ahora la oportunidad de experimentar la cultura de esta ciudad, ya que antes no pudimos hacerlo. Quiero saltar bien, ganar el oro, pero también quiero ver la ciudad", dijo Duplantis, en conferencia de prensa en Tokio.

"Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron muy extraños por la pandemia y no viví una situación agradable. Ahora estoy muy emocionado por ver lo que nos va a ofrecer el público", señaló.

El atleta sueco desveló que gran parte de sus éxitos se deben a la "confianza" que tiene en sí mismo a la hora de competir.

"Es algo que he construido a lo largo de los años. Hago muchos saltos y hacer muchos te ayuda a estar en un buen estado. Necesitas ese tipo de confianza en ti mismo para no pensar demasiado las cosas. Empecé muy joven haciendo este tipo de trabajo así que me he acostumbrado", concluyó.