Jiu-Jitsu: Destacada labor de atletas del Área 1 en el Abu Dhabi Combat Club Open Asunción

El certamen realizado por primera vez en nuestro país tuvo como escenario a las instalaciones del SND Arena, uno de los eventos de mayor prestigio del mundo en grappling (combates de sumisión).

Los mejores atletas de las diferentes disciplinas de combate se dieron cita en el Open Asunción.

El titular de la Academia de Jiu-Jitsu del Área 1, Lic. Edgar Luis Lezcano, quien brillara en el salonismo nacional e internacional, comentó de los logros de los atletas señalando que “obtuvimos excelentes frutos merced al sacrificio y la buena preparación de los luchadores de nuestra entidad, bajo la tutela del profesor Alejandro Ocampos. Nos sentimos orgullosos de los logros, pues nuestros atletas brillaron y lograron conquistar los primeros lugares en el podio”.

David Amaral subió a lo alto del podio, para colgarse la medalla de oro, dando la satisfacción a los esteños, al ser el mejor en la Categoría Iniciante Infanto Juvenil, +80 kilos.

Elián González y Luis Henrique Nepomuceno conquistaron la presea de plata, en Categoría Iniciante Infanto Juvenil hasta 75 kilos y Categoría Avanzada Adulto en -100 kilos, respectivamente.

Alejandra Céspedes fue de bronce en la categoría iniciante adulto menos de 55 kilos.

Los atletas de la academia se prepara para tomar parte del Cascavel Internacional Open de Jiu Jitsu, que será el 21 de setiembre próximo. El evento se desarrollará en el Ginásio de Esportes Ciro Nardi de la ciudad de Cascavel, Estado de Paraná, Brasil.