La estadounidense Kira Thomsen, nueva receptora del CAV Esquimo sevillano

Se trata de una jugadora que llega tras su paso por Orebro VBS (Suecia) y Schwarz-Weiss Erfurt (Alemania) como primeras experiencias fuera de Estados Unidos, donde se formó en la Universidad de Montana, tiempo en el que ganó numerosos premios de la 'Big Sky Conference'.

Tras graduarse en el otoño de 2023, disputó la máxima competición en Suecia, donde fue la máxima anotadora de la competición, actuación que le abrió las puertas de la Bundesliga alemana, tras la que se incorporó al campeón de la liga profesional estadounidense en el Orlando Valkyrias.

“Estamos encantados de que Kira se incorpore al equipo. Nos va a dotar de profundidad para el exigente calendario que afrontamos. Ha sido siempre una deportista muy competitiva aportando en todas las facetas del juego y esperamos que se adapte rápido y pueda ayudar en esta bonita temporada”, señala Ricardo Lobato, director general del Esquimo, club que compite por motivos de patrocinio con el nombre de Fundación Unicaja Andalucía.