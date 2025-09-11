Martín Molina y Adrián Fresneda buscan el podio en Liverpool ante Battulga e Isroilov

Ambos buscan seguir el camino empezado por Enmanuel Reyes Pla y Rafael Lozano, que ayer vencieron y ahora lucharán por estar en la final de la competición que organiza World Boxing.

Martín Molina se enfrentará en cuartos de final al mongol Aldarkhishig Battulga en un combate que está anunciado a las 14:45 (hora peninsular). El español llega a esta cita con moral después de imponerse por decisión dividida (3-2) al filipino Jay Bryan Baricuatro en un combate de gran intensidad y en el que tuvo que sobreponerse a la derrota en el primer asalto.

Mientras, en la primera ronda, se impuso al búlgaro Ergyunal Sebahtin por un contundente 5-0 con decisión unánime de los jueces.

Cuarenta y cinco minutos después está anunciado el combate de Adrián Fresneda (15:30 hora peninsular) ante el uzbeco Akmaljon Isroilov en una reválida para el español, que en la anterior ronda venció con autoridad al belga Aythan-Idris Leganase.

