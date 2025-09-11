Penúltimo sprint en Guijuelo antes de la traca final en la Bola del Mundo

Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino. El más importante el de meta, casi cuatro kilómetros ligera cuesta cada vez más ascendente destinado a los sprinters más potentes, precisamente los que están en la carrera.

Porque, aunque en este tipo de etapas la duda es si se llegará al sprint o tendrá éxito una fuga, incuso en esta si habrá viento que pueda provocar abanicos, la presencia en el pelotón de especialistas como el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) parece asegurar una llegada masiva.

Si Philipsen, de los mejores velocistas del mundo sino el mejor, ha aguantado en carrera hasta la decimonovena etapa con pocas oportunidades anteriores es de suponer que será para intentar ganar mañana, viernes, en Guijuelo y el domingo en Madrid.

Curiosamente, el sprinter del Alpecin no ha peleado por la Regularidad. Algo que sí ha hecho su gran rival, un Pedersen que casi tiene asegurado el maillot verde tras meterse continuamente en los sprints bonificados y, por contra, sorprendentemente nada fino en las llegadas masivas.

Los dos, no obstante, tienen ya etapas en el zurrón. Philipsen, que vistió la primera Roja, dos en los sprints de Novara y Zaragoza, y Perdersen una, imponiéndose en una escapada más que numerosa en Monforte de Lemos.

También se espera mañana en la 'volata' al venezolano Ourlis Aular, toda la carrera tras la rueda de Pedersen y dispuesto a dar a Movistar su primera victoria en los dos sprints que quedan.

Entre otros nombres a tener en cuenta en la cuesta sostenida de Guijuelo destacan los de los británicos Ben Turner (Ineos), ganador en la cuarta etapa en Voiron, y Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), cuarto ese día y segundo en el arranque en Novara y también posteriormente en Zaragoza.

Para Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta, esta "etapa llana como antesala de la última jornada de montaña será la penúltima oportunidad para los velocistas", unos velocistas que "tendrán que poner a trabajar a sus equipos para asegurar la llegada al sprint". "Si se forma una fuga numerosa podría poner en aprietos al pelotón", avisa el exescalador de Biescas.

. Salida neutralizada: 13.50 horas (11.50 GMT)