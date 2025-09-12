Julian Alaphilippe gana un Gran Premio de Quebec disputado sin incidentes en Canadá

En una carrera de algo más de cinco horas y 216 kilómetros, tras Alaphilippe y Sivakov, se situaron el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana), el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), y el esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

Aunque varias decenas de personas se manifestaron en Quebec a favor de Palestina y para protestar contra la presencia en la carrera del equipo Israel-Premier Tech, la competición no fue interrumpida.

El equipo, fundado por el multimillonario quebequés Sylvan Adams, anunció poco antes del inicio del Gran Premio de Quebec que había decidido cambiar su nombre a IPT en las próximas competiciones en Canadá para evitar incidentes como los sucedidos durante la reciente Vuelta a España, en la que numerosas protestas bloquearon las carreteras.

La victoria en Quebec es la número 45 de la carrera profesional de Alaphilippe, de 33 años de edad, entre ellas seis etapas del Tour de Francia (en 2018, 2019, 2020 y 2021) así como la Clásica Ciclista de San Sebastián (2018).

A falta de 33 kilómetros para el final de la carrera, Alaphilippe estaba entre un grupo de 12 hombres que se había adelantado a las de 2 minutos y 30 segundos del pelotón, en el que se encontraba el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Cuando quedaban 13 kilómetros, Pogacar protagonizó un ataque desde el pelotón, pero a falta de 3 kilómetros Alaphilippe empezó a acelerar el ritmo de los escapados a los que se había unido Sivakov.

Finalmente, Alaphilippe se impuso al sprint a Sivakov mientras que Pogacar quedó en el puesto 29. El primer español de la clasificación fue Roger Adriá (Red Bull-Bora-hansgrohe), el 21, seguido de Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), el 22, y Álex Aranburu (Cofidis), el 24.

Pogacar también tiene prevista su participación en el Gran Premio de Montreal, que se disputará el domingo, también con la presencia del equipo IPT.