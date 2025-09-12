Karalis: "Nunca imaginé que podría saltar más de seis metros de forma regular"

Con el oro prácticamente decidido para Armand Duplantis, el resto de competidores buscarán el podio para acompañar al sueco en las medallas. Uno de los aspirantes es Karalis, que aspira a su primera presea en unos Mundiales al aire libre.

"Es fantástico estar en este estadio. En los Juegos Olímpicos quedé cuarto. Espero poder hacer algo el domingo y el lunes. El estadio es increíble. El tiempo es bueno, no va a llover y estoy emocionado. Veremos cómo va todo", dijo Karalis, en conferencia de prensa.

El griego llega moralmente reforzado tras una temporada en la que hasta en once ocasiones ha alcanzado o superado los seis metros, siendo los 6,08 su mejor marca personal desde el 2 de agosto de este 2025. Aun así, ese registro está lejos de los 6,29 de Duplantis.

"Nunca, ni en mis sueños, imaginé que sería capaz de saltar más de seis metros de forma regular. Mi mayor sueño era saltar seis metros una vez y por eso nunca pensé que podría estar aquí ganando medallas. Mi sueño se está haciendo realidad", señaló.

"Como estoy poniendo el listón tan alto, olvido todo lo que he logrado como atleta. Es una experiencia fantástica y espero poder conseguir más cosas", concluyó.