Paraguay tuvo un buen arranque en la Copa Davis

El número 1 paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez fue contundente y adelantó 2 a 0 a Paraguay en el match de copa Davis frente a Pakistán, ubicándolo en el umbral de la quali mundial para retornar al Grupo l, después de veinte años.
Dani hizo pesar su escalafón y más rodaje en la alta competencia imponiéndose en sets corridos por 6-0 en 38 minutos y 6-2 en 41 minutos, al número 2 asiático Muzammil Murtaza.
En el primer turno, Alex Santino Núñez debutó victoriosamente en la justa por la ensaladera de plata, bajando al numero 1 pakistaní Huzaifa Abdul Rehman 6-1, 5-7, 6-4.
Esta tarde prosigue el match, comenzando con el doble y luego con los últimos singles que enfrentará inicialmente a los números 1 (Vallejo y Rehman y luego a los números 2 Núñez y Murtaza), nuevamente en el CIT con entrada libre y gratuita desde las 15:00 el inicio de las competencias.