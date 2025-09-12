Polideportivo

Paraguay tuvo un buen arranque en la Copa Davis

Paraguay tuvo un inmejorable arranque este viernes en el debut en la Copa Davis tras derrotar 2-0 a Pakistán por el Grupo Mundial ll, en la sede del Club Internacional de Tenis (CIT).

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 21:55
Santino Núñez tuvo un gran debut este viernes.
Santino Núñez tuvo un gran debut este viernes.Diego Peralbo

El número 1 paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez fue contundente y adelantó 2 a 0 a Paraguay en el match de copa Davis frente a Pakistán, ubicándolo en el umbral de la quali mundial para retornar al Grupo l, después de veinte años.

Dani hizo pesar su escalafón y más rodaje en la alta competencia imponiéndose en sets corridos por 6-0 en 38 minutos y 6-2 en 41 minutos, al número 2 asiático Muzammil Murtaza.

Adolfo Daniel Vallejo concretó el segundo triunfo de Paraguay sobre Pakistán.
En el primer turno, Alex Santino Núñez debutó victoriosamente en la justa por la ensaladera de plata, bajando al numero 1 pakistaní Huzaifa Abdul Rehman 6-1, 5-7, 6-4.

Esta tarde prosigue el match, comenzando con el doble y luego con los últimos singles que enfrentará inicialmente a los números 1 (Vallejo y Rehman y luego a los números 2 Núñez y Murtaza), nuevamente en el CIT con entrada libre y gratuita desde las 15:00 el inicio de las competencias.

