Futsal FIFA: Paraguay, en Copa de las Naciones

La selección paraguaya de Futsal FIFA, dirigida por el técnico Carlos Chilavert, se apresta palpitando jugar la Copa de las Naciones de esta disciplina en Brasil, entre el 17 y 21 de setiembre.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 20:12
La charla del técnico de la selección paraguaya de Futsal FIFA, Carlos Chilavert, con sus dirigidos.
La charla del técnico de la selección paraguaya de Futsal FIFA, Carlos Chilavert, con sus dirigidos.Gentileza

Paraguay integra el Grupo B junto a Francia y Costa Rica, mientras la otra llave la conforman Brasil, Polonia y Guatemala.

Los convocados por Carlos Chilavert en la nómina son:

* Arqueros: Marcio Ramírez (Cerro Porteño) y Giovanni González (Peñíscola, España).

* Fijos: Alex López (Olimpia) Damián Mareco (Jaén Paraíso), Iván González (SS Bocca, Ecuador).

* Ala: Alcides Giménez (Cerro Porteño), Richard Rejala (Cisterna, Italia), Vander Méndez (L84, Italia), Pedro Pascottini (Cerro Porteño), Francisco Martínez (Sporting París, Francia), Diego Poggi (Cerro Porteño).

* Ala/Pivot: Jonatan Franco (Asociación Chapecoense de Futsal, Brasil), Jorge Espinoza (Cerro Porteño).

* Pivot: Óscar Martínez (Asociación Chapecoense de Futsal, Brasil).

La competencia tendrá como sede al Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, y la selección paraguaya se estrenará frente a Costa Rica, el miércoles 17, a las 18:00 de nuestro país. El segundo juego, el 19 de este mes ante Francia, a las 20:15.

