Futsal FIFA: Paraguay, en Copa de las Naciones

Paraguay integra el Grupo B junto a Francia y Costa Rica, mientras la otra llave la conforman Brasil, Polonia y Guatemala.
Los convocados por Carlos Chilavert en la nómina son:
* Arqueros: Marcio Ramírez (Cerro Porteño) y Giovanni González (Peñíscola, España).
* Fijos: Alex López (Olimpia) Damián Mareco (Jaén Paraíso), Iván González (SS Bocca, Ecuador).
* Ala: Alcides Giménez (Cerro Porteño), Richard Rejala (Cisterna, Italia), Vander Méndez (L84, Italia), Pedro Pascottini (Cerro Porteño), Francisco Martínez (Sporting París, Francia), Diego Poggi (Cerro Porteño).
* Ala/Pivot: Jonatan Franco (Asociación Chapecoense de Futsal, Brasil), Jorge Espinoza (Cerro Porteño).
* Pivot: Óscar Martínez (Asociación Chapecoense de Futsal, Brasil).
La competencia tendrá como sede al Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, y la selección paraguaya se estrenará frente a Costa Rica, el miércoles 17, a las 18:00 de nuestro país. El segundo juego, el 19 de este mes ante Francia, a las 20:15.