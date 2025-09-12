Presidente del Sporting reafirma que el proyecto de Orlegi es «para el largo plazo»

Una solidez del proyecto que el dirigente defendió por el convencimiento de los jugadores que llegan, que eligen al Sporting por la entidad y el entorno que lo rodea, y subrayó que "hay futbolistas con ganas de afrontar ese reto", por lo que, en su opinión, no deben ser convencidos para venir, sino que tienen que "demostrar el hambre necesario" para formar parte del equipo.

En relación con la cantera, y en clara alusión a su competencia con el Oviedo, el presidente remarcó que la camiseta rojiblanca no es "una cuestión de modas" y apuntilló que este verano vio más presencia que nunca de zamarras sportinguistas por la calle, pese a la mala temporada pasada en lo deportivo.

Al hilo del trabajo en cantera, Guerra puntualizó que este verano en Mareo se han acometido "cambios profundos en los procesos" y que desde ahora han fijado entre un 60 y un 70 por ciento de los jugadores que formen parte de las plantillas de la base deben estar formados en la casa.

Entrando en el mantenimiento de El Molinón, un tema que marcó buena parte de las preocupaciones de la afición, admitió que "hay mucho que mejorar en el estadio" y explicó que, aunque algunas actuaciones ya se han ejecutado por exigencia de LaLiga, a otras no han podido llegar por cuestión presupuestaria, mientras precisó que la limpieza diaria corresponde al club pero que "la estructural depende del Ayuntamiento".

Por último, entre diversas cuestiones, el ejecutivo también abordó la planificación deportiva de este verano y explicó que la decisión de no incorporar jugadores al final del mercado fue "totalmente premeditada" porque, aunque había nombres sobre la mesa, no existía la opción de un refuerzo de gran impacto, al tiempo que mostró confianza en Diego y Pablo en el lateral zurdo, sin por ello descartar que pueda surgir alguna incorporación en el mercado de futbolistas libres.