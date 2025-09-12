World Athletics prohibe la acreditación y presencia de Mike Powell

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El Grupo de Gestión de Casos (CMG) de World Athletics ha suspendido al estadounidense Mike Powell, plusmarquista universal de longitud, indefinidamente por un problema de haber incumplido la regla de un entorno seguro en el atletismo, tras una petición de la Unidad de Integridad de este deporte (AIU).