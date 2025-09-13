Polideportivo

Abigaíl Riquelme, conquistadora de medallas en el Sudamericano de Gimnasia

La paraguaya Abigaíl Riquelme (13 años) tuvo una estupenda actuación al conquistar tres medallas en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica que se realiza en Cochabamba, Colombia.

13 de septiembre de 2025 - 22:17
La paraguaya Abigaíl Riquelme festeja con la bandera nacional la conquista de preseas en Bolivia.
Riquelme brilló en el Pabellón Municipal de Gimnasia, donde se adjudicó tres preseas de plata en las modalidades de aro, cinta y all-around individual en la categoría 13 años.

Junto a Abigaíl también siguen en competencia las compatriotas Susana Domínguez, Camila Arrúa y Luján Salas.

La ciudad boliviana de Cochabamba albergará además una serie de campeonatos sudamericanos que reunirán a los mejores exponentes de la gimnasia rítmica, trampolín y acrobática del continente.

Todos los eventos, bajo la organización de la Federación Boliviana de Gimnasia y la Consugi, que tendrá a estos eventos que incluyen competencias de nivel élite, junior y por clubes que marcan la diferencia.

