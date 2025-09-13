Abigaíl Riquelme, conquistadora de medallas en el Sudamericano de Gimnasia

Riquelme brilló en el Pabellón Municipal de Gimnasia, donde se adjudicó tres preseas de plata en las modalidades de aro, cinta y all-around individual en la categoría 13 años.
Lea más: Palmeiras golea con Gómez y Amiguito
Junto a Abigaíl también siguen en competencia las compatriotas Susana Domínguez, Camila Arrúa y Luján Salas.
La ciudad boliviana de Cochabamba albergará además una serie de campeonatos sudamericanos que reunirán a los mejores exponentes de la gimnasia rítmica, trampolín y acrobática del continente.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Todos los eventos, bajo la organización de la Federación Boliviana de Gimnasia y la Consugi, que tendrá a estos eventos que incluyen competencias de nivel élite, junior y por clubes que marcan la diferencia.