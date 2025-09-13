Canelo Álvarez vs. Crawford, el plato fuerte del sábado

Ambos dieron un peso de 167,5 libras (75,9 kg) , el mismo que habían marcado en la mañana en el pesaje oficial.

Al bajar de la báscula el mexicano y el estadounidense, de 35 y 37 años respectivamente, se encararon durante unos segundos separados por el influyente promotor Dana White, involucrado por primera vez en una cartelera de boxeo.

El T-Mobile Arena, con capacidad para unos 20.000 espectadores, suele ser el escenario de las peleas de “Canelo”, pero se quedó pequeña para la del sábado, que fue trasladada al Allegiant Stadium (65.000 asientos), hogar del equipo Las Vegas Raiders de la NFL.

En la ceremonia del viernes, de alrededor de media hora, también pasaron por la báscula el resto de protagonistas de la cartelera, incluido el guatemalteco Lester Martínez, que se medirá con el francés Christian Mbilli en el peso supermediano.

El evento culminó meses de intensa promoción de la cartelera por parte de “Canelo”, Crawford y el propio White, patrón de la UFC, quien dice tener el visto bueno de su amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, para celebrar una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca en 2026.

En la pelea de Las Vegas, que será retransmitida en vivo por Netflix, “Canelo” pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

“Me he preparado para todo. Volví a las bases, tuve que poner todo en esta pelea”, aseguró el púgil de Guadalajara entre vítores de sus seguidores, enfundados en banderas mexicanas y camisetas y gorras del ídolo mexicano.

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez, la gran máquina de facturar del boxeo actual.

“Me siento muy bien, no puedo esperar a mañana”, aseguró el peleador de Omaha (Nebraska) entre abucheos desde las gradas.