Baloncesto: Última fecha sabatina de la primera rueda

Todos los partidos correspondientes a esta novena fecha del certamen basketero se disputarán a partir de las 20:30.

Luego de tener fecha libre este jueves, retorna el campeón Olimpia Kings, que visitará al Sportivo Luqueño en el polideportivo del Club de Leones de Luque.

En el mismo horario, Deportivo Amambay se trenzará en juego parejo contra Félix Pérez Cardozo, en el estadio de la Federación Amambaiense, en Pedro Juan Caballero.

Deportivo Campoalto abre las puertas del estadio del Comando Logístico a Colonias Gold para enfrentarse a los colonos, que marchan bien en el torneo.

En el cuarto cotejo, San Alfonso de Minga Guazú recibirá al Deportivo San José, llevando a los “santos” al Sur, pues oficiará de local en el “Ka’a Poty” de Obligado.

* Últimos resultados. En la fecha pasada, disputada este jueves, Deportivo San José se impuso con solvencia al Sportivo Luqueño, 91 a 49.

Félix Pérez Cardozo hizo lo propio en el “Efigenio Fernández”, batiendo por amplio margen al Deportivo Campoalto, por el marcador de 91 a 58.

Colonias Gold también dejó lejos al San Alfonzo de Minga Guazú, en partido cumplido en el “Ka’a Poty” de Obligado, venciendo por el score de 109 a 79.

Finalmente, el Club Atlético Ciudad Nueva nada pudo hacer recibiendo al Club Deportivo Amambay, perdiendo en “La Catedral Luis Fernández” por 65 a 83.

* Puntuaciones. Olimpia Kings 14 puntos, Colonias Gold 13, San José 12, Amambay 11, Félix Pérez Cardozo 10, San Alfonzo 10, Campoalto 9, Ciudad Nueva 9, Sportivo Luqueño 7.