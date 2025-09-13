Copa Davis: Paraguay festeja tras 20 años

El resultado final fue 3-6 (40′), 6-1 (28′) y 6-3 (45′), en un encuentro en el que nuestra escuadra fue de menos a más y pudo definir anticipadamente el match con lo cual después de dos décadas de deambular por las categorías menores (grupos 2 y 3) el año que viene jugará los play off de acceso al Grupo 1 Mundial, categoría desconocida por la escuadra nacional desde que descendió en 2005 en el Yacht al caer 0-5 ante Perú.

Los veteranos jugadores pakistaníes mostraron todo su gran rodaje de experiencia ante la joven pareja paraguaya en la modalidad de dobles y que por algo está top 8 en el orbe uno de sus integrantes, Aisam Qureshi (top 8 mundial), acompañado por Aqeel Khan.

De entrada Qureshi aseguró los games primero y tercero games con su reposición y el equipo asiatico logró quebrar el saque de Dani Vallejo con lo que se adelantó 3 a 0 en el parcial en la manga de apertura.

En turno de Martín Vergara el team Paraguay consiguió su primer punto. Pero los asiáticos en modo alguno aflojaron y por el contrario no cedieron un solo servicio con lo que mantuvieron hasta el final la diferencia que quedó plasmada en el claro 6-3 al cabo de la primera manga, que se completó en 40 minutos, con un solo quiebre que bastó para que los visitantes se adueñaran del set.

En el segundo set El team Paraguay regresó de la pausa con otra mentalidad. Pasado el impacto de la primera desventaja y el adverso arranque con break sobre el saque de Dani, empezó la reacción positiva y fulgurante del equipo nacional, que ya no cedió game alguno y se adjudicó todos.

Fueron tres quiebres sucesivos los logrados, el primero sobre el servicio del laureado Qureshi y otro mas contra la reposición de Khan.

También Dani entró en la línea de eficacia de Tin Vergara, cuyo efectivo servicio se mantuvo invicto, siendo a esta altura del juego el único de los cuatro protagonistas cuyo saque no fue roto. Y así en 28 minutos se cerró la manga con un amplio 6-1 a favor de los guaraníes.

Finalmente, en el tercer set, el capítulo fue más difícil y complicado que el segundo, que ganó holgadamente el elenco guaraní.

Comenzó muy bien, rompiendo el saque de Khan para adelantarse luego 2 a 0 con el infalible saque de Vergara a lo largo de todo el tie.

Ambos equipos siguieron conservando sus saques hasta que se llegó al noveno game, con turno de saque a favor de Aqeel Khan. Ahí llegó el más importante de los quiebres que alcanzó nuestra representación. Y con ese break, al cerrar 6-3 en el tercer set y el partido de parejas, se concretó el triunfo definitivo por 3 a 0.