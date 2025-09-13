Fútbol de salón: 29 de Septiembre parte en punta en la Copa Oro

El “29” consiguió sumar 2 puntos en la victoria contra el team helénico, en principio su rival directo hacia el cetro, pues tanto el equipo el vencedor como el ateniense fueron los mejores de sus respectivos grupos en la fase inicial del certamen de salonismo.

Los del barrio Carlos Antonio López batieron 3 a 2 al que bajaba invicto al parquet del Club Sol de América, escenario donde se disputará toda esta fase decisiva. Faltando 44” para el final del cotejo, Julio Samudio asestó doblete para el triunfo del “29”. El segundo gol del ganador lo anotó Natanael Verón, mientras para Atenas convirtieron Adán Román y Elías Duré, que en principio habían adelantado a su equipo, en ambas ocasiones.

* Partidazo Fomento vs. La Merced. En el partido que abrió la jornada igualaron 4-4 Fomento de Barrio Obrero y La Merced. La Merced se puso 2-0 con goles de Lucas Santander y Enrique Delgadillo, descontando Ramón Mongelós para Fomento. Doblete de Santander en la complementaria para establecer el 3-1 provisorio para el cuadro mercedario, hasta que vinieron los goles de Enrique Benítez y Mongelós para la paridad 3-3. Delgadillo adelantó a La Merced, pero Benítez puso cifras definitivas al encuentro.

* Próxima fecha. La segunda fecha del cuadrangular será el jueves, de nuevo en el “Luis Óscar Giagni” del club azul, con estos juegos: Atenas vs. Fomento y 29 de Septiembre vs. La Merced.

* Historial de la División Oro. Los campeones del certamen principal, desde el 2015 son el Sportivo José Meza, que ganó además en 2017, 2019 y 2021, San Antonio 2016, Fomento 2018, Simón Bolívar 2022, 29 de Septiembre 2023 y Atlético Tacumbú 2024. En 2020 no hubo certamen por la pandemia del covid-19.