Polideportivo

Natalia Linares se clasifica para la final de longitud con la cuarta mejor marca

Tokio, 13 sep (EFE).- La colombiana Natalia Linares logró este sábado la clasificación a la final de salto de longitud de los Mundiales de Tokio con una marca de 6,66 metros, la cuarta mejor de todas las participantes, y peleará por las medallas junto con otras once atletas.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 08:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Linares, de 22 años y que logró su clasificación para Tokio en los recientes Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción (Paraguay), compitió en el Grupo A de la ronda clasificatoria.

Con un mejor salto de 6,66 metros, la colombiana finalizó cuarta de su grupo por detrás de la estadounidense Tara Davis-Woodhall (6,88), la francesa Hillary Kpatcha (6,85) y la burkinesa Marthe Koala (6,76), por lo que tuvo que esperar la clasificación por marca, siendo la sexta mejor de las doce que accedieron a la final de mañana.

Estos son los segundos Mundiales absolutos que disputa Linares, ya que en Budapest 2023 quedó eliminada en la ronda clasificatoria con una marca de 6,38 metros.

Enlace copiado