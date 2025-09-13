Natalia Linares se clasifica para la final de longitud con la cuarta mejor marca

Linares, de 22 años y que logró su clasificación para Tokio en los recientes Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción (Paraguay), compitió en el Grupo A de la ronda clasificatoria.

Con un mejor salto de 6,66 metros, la colombiana finalizó cuarta de su grupo por detrás de la estadounidense Tara Davis-Woodhall (6,88), la francesa Hillary Kpatcha (6,85) y la burkinesa Marthe Koala (6,76), por lo que tuvo que esperar la clasificación por marca, siendo la sexta mejor de las doce que accedieron a la final de mañana.

Estos son los segundos Mundiales absolutos que disputa Linares, ya que en Budapest 2023 quedó eliminada en la ronda clasificatoria con una marca de 6,38 metros.