Alta expectativa nacional: Paraguay en el Mundial de Atletismo

Ambos atletas destacados de nuestro país entrarán en acción pasado mañana en el Estadio Nacional de Tokyo.

En primer turno estará el velocista olímpico César Almirón en las serie preliminar de los 200 metros planos desde las 08:15 hora paraguaya.

César Almirón tratará de bajar los 20.50 segundos, marca del sudamericano.

Mientras que Lars Flaming, campeón panamericano junior, lanzará la jabalina desde las 08:45 por el grupo B. Flaming intentará superar los 81.56 metros que lo coronó con el oro en los Juegos Asu2025.

De avanzar, ambos volverán a competir el jueves en la semifinal y final, respectivamente.