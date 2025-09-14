Polideportivo

Alta expectativa nacional: Paraguay en el Mundial de Atletismo

Una gran expectativa ronda en torno al debut de los atletas paraguayos Lars Anthony Flaming (22 años) y César Almirón Escobar (24) en el Mundial de atletismo en Tokyo, Japón.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 23:02

Ambos atletas destacados de nuestro país entrarán en acción pasado mañana en el Estadio Nacional de Tokyo.

En primer turno estará el velocista olímpico César Almirón en las serie preliminar de los 200 metros planos desde las 08:15 hora paraguaya.

César Almirón tratará de bajar los 20.50 segundos, marca del sudamericano.

Mientras que Lars Flaming, campeón panamericano junior, lanzará la jabalina desde las 08:45 por el grupo B. Flaming intentará superar los 81.56 metros que lo coronó con el oro en los Juegos Asu2025.

De avanzar, ambos volverán a competir el jueves en la semifinal y final, respectivamente.

