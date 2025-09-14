El español Moha Mottaghinia queda eliminado en primera ronda del Mundial

Mottaghinia, de origen iraní y nacionalizado español en febrero de 2024, se estrenaba en la cita mundialista frente a un rival de gran experiencia y proyección, el más duro de derribar presente en el cuadro.

Salkazanov, actual número 2 del ránking mundial, y que ha sido campeón de Europa en cuatro ocasiones consecutivas (2021-2024) y subcampeón del mundo en 2021 y 2022, mostró su superioridad en la colchoneta desde los primeros minutos del combate dejando sin opciones a un español que se vio contra las cuerdas.

En la misma categoría también quedó fuera el brasileño Renato da Silva, derrotado por el turco Soner Demirtas, que se impuso con un contundente 10-0, eliminando así cualquier posibilidad de avanzar al cuadro de octavos de final, donde sí estará el venezolano Antonio Montero Chirinos, 19 del mundo.

Chirinos logró avanzar tras imponerse por 11-0 al kosovar Egzón Xhoni, destacando por su dominio técnico en el combate y asegurando su lugar en la siguiente fase.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El contingente español mantiene abiertas sus opciones de medalla en otras disciplinas y pesos. En lucha grecorromana, Marcos Sánchez competirá en los 77 kilos; mientras que en lucha libre femenina, Aintzane Gorria (50 kg), Carla Jaume (53), Victoria Baez (55), Graciela Sánchez (57) y Lydia Pérez (59) continúan en competición, buscando colarse en los puestos de honor.