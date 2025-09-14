Jonas Vingegaard, primer danés ganador de la Vuelta a España

Con la Vuelta lograda por Vingegaard aumenta a 15 la cantidad de países que han subido a lo más alto del podio de la carrera española.

Eslovenia, con Primoz Roglic en 2019, fue el último en sumarse a una lista que abrió Bélgica en 1935 con Gustaf Deloor.

Además, Vingegaard es el decimocuarto corredor en la historia en ganar el Tour y la Vuelta, algo que consiguió por primera vez Jacques Anquetil en 1963.

Lo logró en la quinta victoria de su equipo en las últimas 7 ediciones, después de los triunfos de Primoz Roglic (2019, 2020, 2021) y Sepp Kuss (2023) en las filas del conjunto neerlandés.

Curiosamente, en todas esas Vueltas estuvo presente el estadounidense Sepp Kuss, a su vez ganador de la de 2023.