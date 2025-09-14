Juanpe López ficha por el Movistar hasta 2027

El ciclista andaluz, -"un corredor experimentado, carismático y con ambición", destaca Movistar-, décimo en el Giro 2022, en el que vistió la maglia rosa 10 días, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo.

"Es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar Team, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Llega un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos", señala el lebrijano.

Para Juanpe "dar este paso es una gran oportunidad" y ha puesto de relieve en este sentido que quiere aportar al equipo la experiencia que tiene, al tiempo que ha subrayado que todavía le quedan unos años "para dar el 100%" y "lo mejor para el conjunto". "Aprender de los compañeros y aportar la experiencia y, sobre todo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es el equipo adaptado a mí y quiero disfrutarlo", ha concluido.