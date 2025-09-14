Polideportivo

La española Marta Pérez pone la directa a la final de 1.500

Tokio, 14 sep (EFE).- La soriana Marta Pérez consiguió este domingo el pase a la final de los 1.500 metros de los Mundiales de atletismo de Tokio al ser quinta de su semifinal con un tiempo de 4:01.19.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 09:30
La plusmarquista española de la distancia, de 32 años, sabía que tenía que terminar entre las seis primeras para clasificarse para la final y realizó una carrera muy buena, aguantando las fuerzas hasta los últimos metros, en una semifinal dura liderada por la keniana Faith Kipyegon, triple campeona olímpica, que paró el crono en 4:00.34.

Ésta será la segunda final de un Mundial que dispute Marta Pérez tras la de Eugene 2022, en la que fue undécima. En esta ocasión es en Tokio, dónde en 2021 disputó la final olímpica en la que terminó novena.

