La española Marta Pérez pone la directa a la final de 1.500

La plusmarquista española de la distancia, de 32 años, sabía que tenía que terminar entre las seis primeras para clasificarse para la final y realizó una carrera muy buena, aguantando las fuerzas hasta los últimos metros, en una semifinal dura liderada por la keniana Faith Kipyegon, triple campeona olímpica, que paró el crono en 4:00.34.

Ésta será la segunda final de un Mundial que dispute Marta Pérez tras la de Eugene 2022, en la que fue undécima. En esta ocasión es en Tokio, dónde en 2021 disputó la final olímpica en la que terminó novena.