Martina Weil "sobrevive" para acceder a semifinales en los 400 metros

Weil, de 26 años, logró el pase a semifinales por la vía directa al ser segunda, ya que solo las tres primeras de cada una de las seis carreras lograban el billete a la siguiente ronda.
"Controlé mi carrera. Sabía que Sydney (McLaughlin-Levrone) iba a correr rápido pero las tres primeras avanzaban a semifinales. Como dijeron mis entrenadores estadounidenses: 'Se trata de sobrevivir y avanzar'. Sudamérica ha ganado tres medallas hasta ahora. Podemos demostrar que estamos aquí. Somos pequeñas, pero poderosas", dijo al terminar la carrera.
Esta será la primera vez que Martina Weil, plusmarquista chilena de 400 metros (49.72), dispute unas semifinales de unos Mundiales de atletismo al aire libre.