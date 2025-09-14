McNulty primero y Pogacar segundo en Montreal, 85 victoria del año para UAE Team Emirates

En tercer lugar quedó el estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek). El español Álex Aranburu (Cofidis) terminó en octavo lugar.

La victoria es la número 85 del año para UAE Team Emirates, lo que supone que el equipo ha igualado el récord establecido por HTC en 2009.

La competición, en la que participó el equipo Israel-Premier Tech con el nombre IPT, no tuvo incidentes a pesar de que unas 200 personas se manifestaron en las cercanías de la carrera para denunciar la invasión de Israel en la Franja de Gaza, que ha provocado más de 64.000 muertos, en su inmensa mayoría civiles.

Los manifestantes, que portaban banderas palestinas, colocaron una gran pancarta en la que se leía: "Israel-Premier Tech embajador del genocidio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La carrera, de 209 kilómetros, se decidió cuando Pogacar, que se había situado en un grupo destacado del pelotón, decidió atacar a falta de 24 kilómetros para el final.

Una vez que se había separado del grupo de cabeza, Pogacar decidió esperar a su compañero McNulty a quien se unió brevemente Simmons. Pero el corredor del Lidl-Trek fue incapaz de aguantar el ritmo de Pogacar y McNulty y quedó descolgado del grupo de escapados.

Pogacar y McNulty llegaron abrazados a la línea de meta y solo en los últimos metros el esloveno se separó de su compañero, le empujó ligeramente para que avanzase y cruzase el primero.

El estadounidense agradeció a Pogacar el gesto y tras la carrera declaró que a falta de cuatro vueltas, Pogacar le preguntó si podía acompañarle en una escapada.

"Se escapó y me esperó. Y fue tan amable como para darme la victoria. Le estoy realmente agradecido. Fue un día muy divertido", declaró McNulty.

También señaló que uno de los objetivos del año para UAE Team Emirates era romper el récord de victorias, así que, explicó, el equipo necesita "una más" para superarlo.

Por su parte, Pogacar dijo que todo el equipo estaba muy fuerte hoy, lo que les permitió imponer un gran ritmo que obligó a muchos corredores a retirarse.

"Le dije a Brandon que si quería atacar que lo hiciera, me uní a él y cuando me quedé solo él se me unió. Fue muy rápido", declaró.

Pogacar también destacó que ha sido una gran temporada para su equipo y que sus compañeros están demostrando "lo mucho que trabajan".

"Casi todos en el equipo tienen al menos una victoria y todo el mundo está trabajando mucho. Estamos muy orgullosos de tener tantas victorias este año", concluyó.