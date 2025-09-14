Simbu: "El entrenamiento en cuestas es lo que ha marcado la diferencia"

Simbu, tras un esprint final que hizo resolver la victoria sobre la línea de meta, se proclamó campeón del mundo de maratón en Tokio por delante del alemán Amanal Petros, que se colgó la plata al verse sorprendido en esos últimos metros por el corredor africano.

"Hoy hice historia. Conseguí la primera medalla de oro de Tanzania en un Mundial. Recuerdo que en 2017, en el Campeonato Mundial de Londres, gané el bronce, pero después corrí muchas veces y nunca conseguí ninguna medalla, así que por fin llegó", dijo Simbu, al término de la carrera.

"Al llegar, me dije a mí mismo que no me rendiría. Me quedé con el grupo, que me ayudó a terminar muy bien. Solo hay que ver la meta y la patada. Al entrar al estadio, no estaba seguro de si ganaría, pero al llegar a meta, cuando vi las pantallas de vídeo y me vi en los resultados me sentí aliviado", afirmó.

"Antes de este evento, entrenaba en Tanzania y las condiciones allí me ayudaron a ganar esta carrera. Recuerdo que, cuando estuve en París el año pasado, en los Juegos Olímpicos, fue muy difícil por las cuestas y todo tipo de subidas y bajadas. Así que, antes de Tokio, decidí entrenar en diferentes superficies. A veces iba a cuestas y eso fue lo que marcó la diferencia aquí", apuntó.

"Tuve muchos momentos difíciles durante la carrera pero me dije a mí mismo que nunca me rendiría", declaró Simbu, que recibió una invitación para el maratón de Nueva York en noviembre.

"Así que ahora hablaré con mis agentes para ver si puedo ir porque es una carrera difícil", finalizó.